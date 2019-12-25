На Урале перед экзаменом скончался студент

Сообщается, что у него имелись проблемы с сердцем и аллергия на пух.

В Екатеринбурге учащийся Уральского федерального университета умер за несколько минут до экзамена. Об этом сообщает портал "Екатеринбург Онлайн".

Студенту было 23 года. Сообщается, что он учился на первом курсе магистратуры.

Мы пришли на зачет, все было хорошо. Он стоял, пил водичку. И тут грохот на весь коридор: Дима упал на пол, у него свело руки и ноги, пошла пена изо рта. из сообщения одного из одногруппников

По словам очевидцев, первую медицинскую помощь студенту оказал один из преподавателей. Медики прибыли в вуз через 15 минут после происшествия. Они предприняли необходимые реанимационные мероприятия, но молодой человек скончался.

Мать студента сообщила СМИ, что у него имелись некоторые проблемы с сердцем и аллергия на пух.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека. В региональном Следственном управлении СК РФ заявили, что признаков криминала в ситуации не усматривается.

Ранее в общежитии ЛГУ нашли мертвого студента филологического факультета.

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