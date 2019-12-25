На Украине заявили о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

Стрелок дал первые показания украинским следователям.

Подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия взяли под стражу. Соответствующе заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский через собственный Telegram-канал со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Глава государства подчеркнул, что следственные мероприятия по уголовному делу все еще ведутся. Подозреваемый дал первые показания.

Напомним, что Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове. Неизвестный стрелок скрылся с места преступления. Украинский депутат родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года он занимал должность секретаря Совета безопасности, а 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года назначался на должность спикера местного парламента. Мужчина активно участвовал в государственном перевороте на Украине в 2014 году. По данным от иностранных экспертов, он руководил снайперами, расстреливавшими людей на Майдане. Дополнительно депутата обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. А 1 ноября 2018 года Андрей Парубий был внесен в российский санкционный список.

Фото: полици Украины