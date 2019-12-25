Этот этап Украина пережила в первую неделю мая.

На Украине заявили о пройденном пике коронавируса. Об этом рассказал академик Анатолий Загородний журналистам портала Корреспондент.net. По словам эксперта, пик заражения местных жителей COVID-19 завершен. Таким образом оправдался прогноз правительства, обнародованный 13 марта. Эксперт уверен, что страна пережила пик по количеству зараженных коронавирусом пациентов в первую неделю мая.

Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно Анатолий Загородний, академик

Специалист подчеркнул, что если бы на Украине решили ввести карантин на неделю позже, то количество зараженных было бы 3-4 раза больше, чем на данный момент.

В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса.