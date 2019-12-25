Игорь Мосейчук напомнил о выводе капитала Украины за границу.

На Украине заявили о наличии карт-бланша у властей на грабеж страны. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ" сделал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По версии бывшего парламентария, сейчас государственные власти выполняют роль колониальной администрации. У чиновников якобы есть "карт-бланш" на разорение жителей страны. После этого им приходится уезжать за границу.

Власть — это люди, которым позволили выполнять роль колониальной администрации в Украине. В течение последних 20 лет они живут исключительно одни — получают карт-бланш на грабеж страны, занимаются личным обогащением, а затем "валят" из страны. Игорь Мосийчук, экс-депутат Украины

Политик напомнил, что недвижимость на территории фешенебельных районов Москвы и Лондона находится в собственности бывших украинских представителей власти. По словам Мосийчука, абсолютно не важно, в чьих руках находится управление государством, если чиновникам дают возможность выводить капитал за границу и грабить народ.

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