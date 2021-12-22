Борис Колесников объяснил, в каких двух состояниях бывают граждане Украины.

На Украине потеряли веру в модель управления страной. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал бывший министр по инфраструктуре Борис Колесников. По словам специалиста, население страны находится либо всегда в отчаянии и разочаровании, либо - в восторге от избранных управленцев.

Я не верю в эту модель управления Украиной. Мы избираем президента. У нас нет такого среднего состояния. Мы или в отчаянии, или в восторге, посередине ничего нет. Так год не получился, два, три не получился — давайте нового. Борис Колесников, экс-чиновник Украины

Напомним, что официальный представитель делегации непризнанной и самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Мария Ковшарь уточнила журналистам, что Киев уклоняется от обсуждения введения дополнительных мер перемирия.

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Фото и видео: YouTube / НАШ