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Reuters: США хотят ограничить импорт смартфонов в Россию из-за ситуации на Украине
Сегодня, 8:15
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Reuters: США хотят ограничить импорт смартфонов в Россию из-за ситуации на Украине

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В Белом доме назвали потенциальные ограничения "беспрецедентными" для РФ.

Власти Соединенных Штатов рассмотрят возможность ограничения импорта ряда категорий товаров в Россию в случае ее возможного "вторжения" на территорию Украины. Об этом сообщил агентству международных новостей Reuters источник в Белом доме.

В частность речь идет о запрете ввоза в РФ смартфонов, автозапчастей и компонентов для самолетов.

Этот вопрос, предположительно, будет вынесен на обсуждение на встрече чиновников США высокого ранга, которая состоится 21 декабря в администрации американского президента.

В Белом доме уверены, что такого рода санкции могут оказать значительное влияние на потребителей РФ, а также на и занятость и промышленные предприятия.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил США в возникновении напряженности в Европе. 

Фото: pexels.com

Теги: ограничение импорта, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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