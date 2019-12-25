Reuters: США хотят ограничить импорт смартфонов в Россию из-за ситуации на Украине

В Белом доме назвали потенциальные ограничения "беспрецедентными" для РФ.

Власти Соединенных Штатов рассмотрят возможность ограничения импорта ряда категорий товаров в Россию в случае ее возможного "вторжения" на территорию Украины. Об этом сообщил агентству международных новостей Reuters источник в Белом доме.

В частность речь идет о запрете ввоза в РФ смартфонов, автозапчастей и компонентов для самолетов.

Этот вопрос, предположительно, будет вынесен на обсуждение на встрече чиновников США высокого ранга, которая состоится 21 декабря в администрации американского президента.

В Белом доме уверены, что такого рода санкции могут оказать значительное влияние на потребителей РФ, а также на и занятость и промышленные предприятия.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил США в возникновении напряженности в Европе.

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