Украина заявила о готовности к силовому возвращению контроля над Донбассом

Перед этим страна планирует усилить санкции для России, собственную армию и территориальную оборону.

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. Об этом сообщило УНИАН.

Кривонос отметил, что такой вариант возможен, если будет принято соответствующее политическое решение. В СНБО к такому сценарию должны быть готовы, поэтому сейчас отрабатывают освобождение земли. Кроме того, Кривонос подчеркнул, что перед принятием этого решения нужно провести комплекс мероприятия, среди которых усиленные санкции для России, усиление армии и развитие территориальной обороны на Украине.

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Видео: UATV Russian / YouTube