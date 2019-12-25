На Украине установили рекордную цену на газ

В ОПЗЖ считают, что цены можно было бы снизить посредством прямых поставок из России.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) раскритиковала власти Украины за рост цены на газ для населения. Об этом сообщается в заявлении партии.

В документе уточняется, что цены на топливо можно было бы снизить посредством прямых поставок из России. Однако сейчас, во время отопительного сезона украинцы "в полной мере ощутят весь непрофессионализм и преступные действия" так называемой "Зе-команды", к которой относятся представители президента страны Владимира Зеленского.

Для начала украинцам установили рекордную в истории страны цену на газ - 8 800 гривен за 1 тысячу кубометров плюс доставка. А в январе 2021 года цена вырастет до 9 875 гривен плюс доставка. Таким образом, средняя цена газа по стране в январе составит 10 779 гривен, - сообщается в заявлении ОПЗЖ.

Ранее глава МИД Украины сообщил о разрыве с "русским миром".

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