Водитель танка хотел объехать припаркованный грузовик.

На Украине танк на полном ходу едва не раздавил автомобиль с людьми. Об этом сообщает портал УНИАН.

На опубликованном видео, снятом из салона внедорожника Land Rover, видно, как боевая машина движется во встречном направлении. Затем танк меняет траекторию и направляется в сторону автомобиля.

Сообщается, что водитель хотел объехать грузовик "Урал", припаркованный на обочине. В последний момент танк вернулся в свою дорожную полосу, не повредив внедорожник.

Ранее в сети появилось видео с попавшим в засаду украинским танком на Херсонском направлении.

Видео: УНИАН