На Украине танк на полном ходу едва не раздавил автомобиль с людьми. Об этом сообщает портал УНИАН.
На опубликованном видео, снятом из салона внедорожника Land Rover, видно, как боевая машина движется во встречном направлении. Затем танк меняет траекторию и направляется в сторону автомобиля.
Сообщается, что водитель хотел объехать грузовик "Урал", припаркованный на обочине. В последний момент танк вернулся в свою дорожную полосу, не повредив внедорожник.
Ранее в сети появилось видео с попавшим в засаду украинским танком на Херсонском направлении.
Видео: УНИАН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все