  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
651
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Украине танк на полном ходу едва не раздавил автомобиль с людьми

0 0

Водитель танка хотел объехать припаркованный грузовик.

На Украине танк на полном ходу едва не раздавил автомобиль с людьми. Об этом сообщает портал УНИАН.

На опубликованном видео, снятом из салона внедорожника Land Rover, видно, как боевая машина движется во встречном направлении. Затем танк меняет траекторию и направляется в сторону автомобиля.

Сообщается, что водитель хотел объехать грузовик "Урал", припаркованный на обочине. В последний момент танк вернулся в свою дорожную полосу, не повредив внедорожник.

Ранее в сети появилось видео с попавшим в засаду украинским танком на Херсонском направлении.

Видео: УНИАН

Теги: автомобиль, танк, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии