Глава Львовской областной администрации призвал не сводить личные счеты через мобилизацию.

Сотрудники военкомата во Львовской области Украины выписали повестку местному священнику из-за его слов "раб Божий" вместо воинского звания. Известно, что инцидент произошел во время похорон военнослужащего летом 2022 года. Соответствующей информацией поделились журналисты из издания "Страна.ua". Дополнительно по социальным сетям распространился ролик, на котором неизвестный в камуфляжной форме с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины оскорбляет священнослужителя в рясе. При этом солдат угрожает другому участнику видео расправой, пока тот заполняет документы. В СМИ заметили, что причиной такой неприязни сотрудник военкомата называет оскорбительное отношение священника к его погибшему сыну во время похорон.

Во Львовской области работники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви. сообщение СМИ

Руководитель Львовской областной администрации Максим Козицкий прокомментировал инцидент в собственном Telegram-канале. Он рассказал подписчикам о недопустимости сведения личных счетов через принудительную мобилизацию граждан, а также унижение чести и достоинства человека. Чиновник призвал местный военкомат провести проверку и дать правовую оценку действиям сотрудников ТЦК.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian