Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры

Оперативники пришли для освобождения помещений в 54, 57 и 58 корпусах.

Сотрудники украинских правоохранительных органов начали штурм трех корпусов, расположенных на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили представители Украинской православной церкви в собственном Telegram-канале. В канонической церкви заметили, что в указанных зданиях проживают паломники, а также монахи.

Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 и 58 корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус. пресс-службв УПЦ

Ранее Союз православных журналистов уведомил общественность о том, штурмующая помещения полиция вооружена автоматами. Судебная инстанция в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал такое постановление "одним из позорнейших в истории страны".

Ранее верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве.

Фото и видео: Telegram / Українська Православна Церква