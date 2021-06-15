Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве

Чиновник не смогли опечатать ни одного корпуса здания УПЦ.

Комиссия от украинского министерства культуры покинула территории Киево-Печерскую лавру, в которой планировала опечатать корпуса монастыря. Этим мероприятиям помешали местные верующие. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". Очевидцы заметили, что чиновники не смогли опечатать ни один из корпусов религиозного объекта.

Мы давно предупредили, что дома и гостиничные объекты должны быть возвращены заповеднику. Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника сотрудник ведомства

Напомним, что Хозяйственный суд Киева рассматривал иск государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также исковое заявление монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. Днем 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Уже с 7 июля сотрудники заповедника опечатали пять корпусов, а десятого числа предприняли попытку продолжи ть мероприятия.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости