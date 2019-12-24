Приграничные участки могут перейти американцам.

На Украине предложили продать земли для "защиты" от России. Территории в восточной части страны могут получить американские компании. С такой инициативой выступил экономист Зиновий Свереда. Об этом спикер рассказал журналистам портала "Обозреватель".

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Это заставит Вашингтон охранять земли, где есть частная американская собственность. Речь идет о приграничных участках в Сумской и Харьковской области. По мнению аналитика, власти Украины должны активно искать партнеров, которые помогут защититься. Также такое решение позволит Киеву решить проблему с добычей сланцевого газа и полезных ископаемых.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

