На Украине предложили платить гражданам за вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире местного телеканала ICTV рассказал глава бывшего правительства Владимир Гройсман. Экс-чиновник предложил Киеву оказывать материальное поощрение для тех, кто решится на иммунизацию против ковида. Он считает, что подходящей ценой за прививки могут стать 1000 гривен каждому.
Я был бы даже более справедливым и предложил бы такую компенсацию тем, кто уже ранее вакцинировался.
Владимир Гройсман, экс-глава кабмина Украины
Эксперт напомнил властям, что для Украины нет другого пути, кроме как вакцинировать всех граждан от коронавируса, чтобы завершить пандемию.
Зеленского назвали "идиотом у власти" из-за цен на газ.
Фото и видео: YouTube / ICTV
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