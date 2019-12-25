Владимир Гройсман рассказал о том, что ранее вакцинировавшиеся граждане могли бы просить компенсацию.

На Украине предложили платить гражданам за вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире местного телеканала ICTV рассказал глава бывшего правительства Владимир Гройсман. Экс-чиновник предложил Киеву оказывать материальное поощрение для тех, кто решится на иммунизацию против ковида. Он считает, что подходящей ценой за прививки могут стать 1000 гривен каждому.

Я был бы даже более справедливым и предложил бы такую компенсацию тем, кто уже ранее вакцинировался. Владимир Гройсман, экс-глава кабмина Украины

Эксперт напомнил властям, что для Украины нет другого пути, кроме как вакцинировать всех граждан от коронавируса, чтобы завершить пандемию.

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Фото и видео: YouTube / ICTV