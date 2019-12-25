Обхват груди рекордсменки составил 135,5 см.

На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди. Почетное звание получила уроженка города Лубны Полтавской области. Мила Кузнецова имеет 13-ый размер бюста. Свидетельство о рекорде девушка получила благодаря натуральным формам.

Победа! Самая большая натуральная грудь Украины! пост в Instagram Милы Кузнецовой

Напомним, что предыдущий рекорд по размеру бюста на Украине принадлежал жительнице страны, обхват груди которой составлял 128 сантиметров. У Милы Кузнецовой этот показатель составляет 135,5 сантиметра.

Ранее Мила Кузнецова принимала участие в таких телевизионных проектах как "Кто сверху" и "Модель XL". Она также являлась конкурсанткой на проекте Miss Universe Plus Size в 2019 году.

Американка проглотила более 48 хот-догов за 10 минут и побила рекорд.