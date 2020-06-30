На Украине более 30 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Больше всего пострадали западные области Украины.

На Украине 35 населенных пунктов населенных пунктов остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе ведомства пояснили, что электричество пропало на территории западных областей страны.

По состоянию на 07 часов утра 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов Госслужба Украины по ЧС

Известно, что природная стихия оставила без света 31 населенный пункт в Закарпатской области, а также 4 - в Волынской. На территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. В 19 населенных пунктах подтоплено 147 зданий, 545 подвалов и 982 приусадебных участка.

непогода разрушила 150 километров дорог и 95 мостов. Стихия частично повредила 551 км автотрасс и 214 переправ. за последние сутки спасатели смогли откачать более 48 тысяч кубометров воды.

На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты.