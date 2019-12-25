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На Ударников сотрудники МЧС спасли из огня семью с тремя собаками
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ударников сотрудники МЧС спасли из огня семью с тремя собаками

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Изначально было известно только о мужчине, который отравился дымом.

Стало известно, что в ночном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга помимо мужчины из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли женщину и трёх собак. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, ночью 10 октября в трёхкомнатной квартире на проспекте Ударников, дом 30, корпус 1 горела комната. Пострадавшего мужчину, отравившего дымом, доставили в больницу.

Как оказалось, из огня ещё спасли женщину и трёх собак. Один из четвероногих надышался дымом, сотрудник МЧС привёл животное в чувство.

Фото: МЧС

Теги: мчс, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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