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В ночном пожаре на проспекте Ударников пострадал человек
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В ночном пожаре на проспекте Ударников пострадал человек

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В квартире горела квартира площадью 15 "квадратов".          

В ночном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на проспекте Ударников, дом 30, корпус 1 поступило  на пульт дежурного 10 октября в 00:07. В квартире горела квартира площадью 15 м2.                                        

В 00:49 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара пострадал человек, госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее пожар в Левашово унёс жизнь одного человека.

Фото:  Piter.TV

Теги: ночной пожар, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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