В ночном пожаре на проспекте Ударников пострадал человек

В квартире горела квартира площадью 15 "квадратов".

В ночном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на проспекте Ударников, дом 30, корпус 1 поступило на пульт дежурного 10 октября в 00:07. В квартире горела квартира площадью 15 м2.

В 00:49 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара пострадал человек, госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее пожар в Левашово унёс жизнь одного человека.

Фото: Piter.TV