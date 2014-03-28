  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Туристской улице каршеринг и легковушка не смогли поделить дорогу
Сегодня, 9:36
106
kraratau27

На Туристской улице каршеринг и легковушка не смогли поделить дорогу

0 0

В темное время суток кроссовер и белый легковой автомобиль не сумели разъехаться на пустой дороге.

В ночь на 8 мая на Туристской улице возле дома № 30 произошла автомобильная авария с участием каршеринга. Об этом Piter.tv стало известно из социальных сетей. 

Пустую дорогу не захотели поделить каршеринговый кроссовер и белая легковушка. Машины столкнулись лоб в лоб. От удара передние бамперы автомобилей серьезно повредились, сработали и подушки безопасности. 

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются подробности произошедшего. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Маршала Казакова водитель на скорости влетел в бетонные блоки

Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер Онлайн

Теги: аварии, дтп, приморский район, туристская улица
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии