На Туристской улице каршеринг и легковушка не смогли поделить дорогу

В темное время суток кроссовер и белый легковой автомобиль не сумели разъехаться на пустой дороге.

В ночь на 8 мая на Туристской улице возле дома № 30 произошла автомобильная авария с участием каршеринга. Об этом Piter.tv стало известно из социальных сетей.

Пустую дорогу не захотели поделить каршеринговый кроссовер и белая легковушка. Машины столкнулись лоб в лоб. От удара передние бамперы автомобилей серьезно повредились, сработали и подушки безопасности.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются подробности произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Маршала Казакова водитель на скорости влетел в бетонные блоки

Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер Онлайн