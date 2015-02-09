На Троицком мосту показали хронику в День памяти жертв блокады Ленинграда

Акция "Ночь перед блокадой" состоялась в ночь на 9 сентября.

В ночь на четверг, 9 сентября, на Марсовом поле у Троицкого моста прошла акция "Ночь перед блокадой", сообщил ТАСС.

На разведенном мосту транслировали кадры блокадной хроник, а на Марсовом поле поставили временную сцену, на которой петербургские артисты исполнили песни военных лет и посвященные подвигу Ленинграда. Также зрители услышали зачитанные воспоминания людей, переживших блокаду, и привели факты о том, как жил Ленинград во время войны.

Блокада длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек.

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Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)