Сквер имени Берггольц в Петербурге превратился в театральную площадку

Спектакль в сквере подготовили к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда.

В сквере имени Ольги Берггольц в среду, 8 сентября представили музыкально-драматическую симфонию "Музыка души".

Площадку разделили на пять сценических зон, на каждой из которой шел мини-спектакль об этапах жизни Берггольц. В меропрятии приняли участие петербургские театральные артисты и чтецы города. Почетным гостем стал народный артист России Николай Мартон.

Также в сквере наградили победителей конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц "Мы в этом городе живем". Всего на конкурс в этом году прислали более 700 заявок.

Ранее в прокат вышел фильм "Блокадный дневник".

Видео: Piter.tv