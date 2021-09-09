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Сквер имени Берггольц в Петербурге превратился в театральную площадку

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Спектакль в сквере подготовили к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда.

В сквере имени Ольги Берггольц в среду, 8 сентября представили музыкально-драматическую симфонию "Музыка души". 

Площадку разделили на пять сценических зон, на каждой из которой шел мини-спектакль об этапах жизни Берггольц. В меропрятии приняли участие петербургские театральные артисты и чтецы города. Почетным гостем стал народный артист России Николай Мартон.

Также в сквере наградили победителей конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц "Мы в этом городе живем". Всего на конкурс в этом году прислали более 700 заявок.

Ранее в прокат вышел фильм "Блокадный дневник".

Видео: Piter.tv

Теги: 80 лет со дня начала блокады, ольга берггольц, сквер имени ольги берггольц
Категории: Новости СПб, Репортажи, Лента новостей,

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