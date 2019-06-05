  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:45
145
nastya960
Код вставки плеера

На Троицкой площади прошли одиночные пикеты за безопасность на дорогах

0 0

Активисты хотят донести до власти информацию о необходимости снижения максимально разрешённой скорости в городе до 50 км/ч, ликвидации нештрафуемого превышения скорости в +20 км/ч и внедрения других принципов повышения безопасности на дорогах.

В Петербурге на Троицкой площади у Соловецкого камня прошла акция, посвящённая безопасности дорожного движения в Петербурге.

Активисты провели серию одиночных пикетов около места ДТП, произошедшего в прошлую субботу на перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева. В тот день автомобиль на большой скорости въехал в толпу. Травмы получили три человека, среди которых оказались один ребенок и один велосипедист

Активисты хотят донести до власти информацию о необходимости снижения максимально разрешённой скорости в городе до 50 км/ч, ликвидации нештрафуемого превышения скорости в +20 км/ч и внедрения других принципов повышения безопасности на дорогах. В качестве примера приводится система снижения смертности на дорогах Vision Zero ("Нулевой травматизм"), которая применяется во многих странах Европы. 

Vision Zero – шведская программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП. Программу принял парламент страны в октябре 1997 года.

Фото и видео: Piter.TV



 

Теги: активисты, велосипедисты, одиночные пикеты, смертность на дорогах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Репортажи, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии