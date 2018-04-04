На Типанова автомобиль "отдыхает" на крыше

Информации о пострадавших не поступало.

В Московском районе автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Вечером 4 апреля, около 8 вечера в кармане на улице Типанова, 29 автомобиль "Хонда" перевернулся в результате столкновения. По словам очевидцев, второй участник ДТП выезжал из двора, задел "Хонду", после чего вторая перевернулась.

В 21.40 автомобиль перевернули в состояние кондиции, погрузили на эвакуатор и увезли. Информации о пострадавших не поступало. Все подробности случившегося уточняются сотрудниками специальных служб.

Напомним, что сегодня Piter.TV опубликовал ежедневную рубрику "Происшествия в Петербурге за сутки".

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург