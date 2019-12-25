На Тихвинском вагоностроительном заводе повысят производительность труда

Крупнейшее машиностроительное предприятие Ленобласти займется совершенствованием производственной культуры.

Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания", чьим производственным центром является Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области, заключило соглашение об участии в нацпроекте "Производительность труда". Подписание документа прошло на Петербургском международном экономическом форуме - со стороны ОВК присутствовал гендиректор Тимофей Хряпов, от Ленобласти - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Задачей нацпроекта является развитие бережливых технологий, формирование производственной культуры и, как следствие, - повышение конкурентоспособности продукции на мировых рынках.

В 2020 году в Ленобласти 22 предприятия уже присоединились к программе повышения производительности труда, в нынешнем году планируется привлечь не меньшее количество. Нацпроект создавался с прицелом на предприятия сферы обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства.

Ранее распространялись слухи о сокращениях на Тихвинском вагоностроительном заводе, которые власти Ленобласти опровергли.

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