  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Тихвинском вагоностроительном заводе повысят производительность труда
Сегодня, 18:34
94
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

На Тихвинском вагоностроительном заводе повысят производительность труда

0 0

Крупнейшее машиностроительное предприятие Ленобласти займется совершенствованием производственной культуры.

Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания", чьим производственным центром является Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области, заключило соглашение об участии в нацпроекте "Производительность труда". Подписание документа прошло на Петербургском международном экономическом форуме - со стороны ОВК присутствовал гендиректор Тимофей Хряпов, от Ленобласти - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Задачей нацпроекта является развитие бережливых технологий, формирование производственной культуры и, как следствие, - повышение конкурентоспособности продукции на мировых рынках. 

В 2020 году в Ленобласти 22 предприятия уже присоединились к программе повышения производительности труда, в нынешнем году планируется привлечь не меньшее количество. Нацпроект создавался с прицелом на предприятия сферы обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства.

Ранее распространялись слухи о сокращениях на Тихвинском вагоностроительном заводе, которые власти Ленобласти опровергли.

Фото: Pixabay

Теги: культура производства, ленобласть, нацпроект, объединенная вагонная компания, пмэф, производительность труда, тихвинский вагоностроительный завод
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии