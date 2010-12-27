На Тележной улице обнаружили подпольное казино

Сотрудники полиции устанавливают организаторов преступной деятельности.

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции накрыли подпольное казино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, незаконную деятельность вели в доме №3 по Тележной улице. В ходе обыска сотрудниками полиции было изъято 7 столов для проведения игры в покер, наборы игральных карт и 5 ящиков с фишками, а также ноутбук и 120 тысяч рублей.

Посетителей и сотрудников подпольного казино опрашивают в качестве свидетелей. Организатора противоправной деятельности устанавливают.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге четверо мужчин похитили девушку из-за неразделенной любви.

Фото: Pixabay