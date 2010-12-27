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На Тележной улице обнаружили подпольное казино
Сегодня, 13:43
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EvaRaskol

На Тележной улице обнаружили подпольное казино

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Сотрудники полиции устанавливают организаторов преступной деятельности.

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции накрыли подпольное казино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Оказалось, незаконную деятельность вели в доме №3 по Тележной улице. В ходе обыска сотрудниками полиции было изъято 7 столов для проведения игры в покер, наборы игральных карт и 5 ящиков с фишками, а также ноутбук и 120 тысяч рублей. 

Посетителей и сотрудников подпольного казино опрашивают в качестве свидетелей. Организатора противоправной деятельности устанавливают.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге четверо мужчин похитили девушку из-за неразделенной любви.

Фото: Pixabay 

Теги: казино, преступление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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