В Петербурге четверо мужчин похитили девушку из-за неразделенной любви

Жертву затолкали в машину и удерживали там до приезда полиции.

В Петербурге будут судить четверых мужчин, которые в декабре прошлого года похитили девушку и силой удерживали ее до приезда полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, четверо уроженцев Ставропольского края подкараулили девушку возле ее работы, а затем насильно затолкали в машину и удерживали до приезда правоохранителей. Причиной похищения стала неразделенная любовь.

Все четверо были задержаны. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц". Подозреваемые заключены под стражу. Сейчас их дело направлено в Красносельский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV