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На Тамбасова в пожаре на кухне погибла пенсионерка
Сегодня, 19:42
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На Тамбасова в пожаре на кухне погибла пенсионерка

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Через 15 минут пламя удалось потушить. 

Днем 16 марта в Красносельском районе Петербурга в пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13:25. На улице Тамбасова пламя охватило кухню четырехкомнатной квартиры в доме №25. В сгоревшем помещении обнаружили погибшую пожилую женщину.

На борьбу с огнем отправились девять спасателей и 2 пожарные машины. Через 15 минут пламя удалось потушить. 

Ранее на проспекте Металлистов спасатели тушили мусор в парадной дома. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кухня, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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