На Тамбасова "Ленфильм" продал землю за 1,5 млрд рублей

Победителем аукциона стала компания "Росстройинвест".

В субботу, 2 октября, стало известно, что в Петербурге "Ленфильм" продал участок земли почти в 10 га на улице Тамбасова. Об этом рассказал директор киностудии Фёдор Щербаков в беседе с "Фонтанкой".

По словам Щербакова, 16 сентября состоялся аукцион, на котором участок был продан по цене 1 миллиард 545 миллионов. Победителем аукциона стала компания "Росстройинвест". Напомним, что у киностудии были многолетние попытки продать актив.

Ранее Piter.tv писал, что Борис Пиотровский поздравил "Ленфильм" с возрождением.

Фото: Piter.tv