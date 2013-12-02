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Борис Пиотровский поздравил "Ленфильм" с возрождением
Сегодня, 20:39
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Борис Пиотровский поздравил "Ленфильм" с возрождением

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Пиотровский подчеркнул, что киностудия будет делить с Госфильмофондом доходы от "золотой коллекции" в пропорции 50 на 50. 

В субботу, 2 октября, Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга, поздравил киностудию "Ленфильм" с окончанием кризисного периода. Об этом он написал в своем Telеrgram-канале.

Как написал Пиотровский, на территории "Ленфильма" появится полноценный кинокластер с музейно-выставочным пространством, лекторием, местом для прогулок и встреч. Также он сообщил, что "Ленфильм" запускает лабораторию для начинающих, а также несколько крупных выставок.

Отметим, что киностудия начинает съемки дебютного "полного метра". Пиотровский подчеркнул, что киностудия будет делить с Госфильмофондом доходы от "золотой коллекции" в пропорции 50 на 50. 

Ранее Бондарчук рассказал, что долги у "Ленфильма" закрыты. 

Фото: Piter.tv 

Теги: долги, золотая коллекция, ленфтльм, пиотровский
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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