Борис Пиотровский поздравил "Ленфильм" с возрождением

Пиотровский подчеркнул, что киностудия будет делить с Госфильмофондом доходы от "золотой коллекции" в пропорции 50 на 50.

В субботу, 2 октября, Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга, поздравил киностудию "Ленфильм" с окончанием кризисного периода. Об этом он написал в своем Telеrgram-канале.

Как написал Пиотровский, на территории "Ленфильма" появится полноценный кинокластер с музейно-выставочным пространством, лекторием, местом для прогулок и встреч. Также он сообщил, что "Ленфильм" запускает лабораторию для начинающих, а также несколько крупных выставок.

Отметим, что киностудия начинает съемки дебютного "полного метра". Пиотровский подчеркнул, что киностудия будет делить с Госфильмофондом доходы от "золотой коллекции" в пропорции 50 на 50.

Ранее Бондарчук рассказал, что долги у "Ленфильма" закрыты.

Фото: Piter.tv