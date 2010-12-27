Пять африканок и две азиатки задержаны в борделе на Таллинском шоссе

В Петербурге полиция продолжает зачищать город от салонов интимных услуг. На этот раз служителям закона достался экзотический бордель с путанами на любой вкус.

В ночь с 15 на 16 октября полиция Петербурга провела рейд против публичных домов в Красносельском районе города. В рамках операции силовики вычислили центр оказания интимных услуг на Таллинском шоссе. Это был крупный бордель, в котором работали около десятка путан, собственный водитель и администратор. Особый интерес полицейских вызвали сами "ночные бабочки": силовики застали за работой пятерых африканок, двух горячих азиаток и еще одну женщину непонятной национальности.

В итоге девушки отделались протоколами об административном правонарушении и приводом в отдел полиции. Кроме того, пятеро из восьми проституток находились на территории РФ с нарушением правил миграции. Полиция уже возбудило уголовное дело в отношении хозяев притона.

Ранее мы писали, что на Гороховой закрыли притон с тщательно охраняемой азиаткой.