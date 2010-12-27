На Гороховой закрыли притон с тщательно охраняемой азиаткой

В одной из квартир дома на Гороховой улице полиция закрыла притон. В нем трудилась одна проститутка, администратор и охранник.

На прошлой неделе сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД прикрыли притон в одном из домов на Гороховой улице. Дом продажной любви расположился прямо в квартире. Видимо, соседям надоели подозрительные люди и звуки из "нехорошей" квартиры.

Когда полиция пришла в бордель, там трудилась всего одна проститутка. Девушка приехала в Северную столицу из среднеазиатской республики. За ее деятельностью следили два человека: ее соотечественница-администратор и охранник из ближнего зарубежья.

Всех сотрудников притона отвезли в отделение полиции по Адмиралтейскому району. Там троице вручили протоколы об административном правонарушении за занятие проституцией и получение дохода от этого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организатора притона.