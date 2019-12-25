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На Таллинском шоссе загорелся мусор
Сегодня, 11:25
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nadezhda_sib

На Таллинском шоссе загорелся мусор

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Там находится заброшенная зона.

Утром 21-го июня на юге Петербурга очевидцы заметили клубы черного дыма. Он доносился из незастроенной зоны за Таллинским шоссе в районе дома №135. 

Петербуржцы выразили мнение, что источником пожара стала свалка. По информации источника Piter.TV, там действительно загорелся мусор. Судя по цвету дыма, это могут быть покрышки.

Кому интересно-уже не горит. Так, остатки.

написала петербурженка около часа назад. 

Ранее Piter.TV рассказал о крупном пожаре в ресторане на Петровской косе.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: мусор, пожар, покрышки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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