На Таллинском шоссе в Петербурге водитель насмерть сбил пешехода

Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.

Вечером 15 октября на Таллинском шоссе скончался пешеход. мужчину сбил автомобилист. По данным очевидцев, произошла трагедия около 20 часов, на пересечении с Рабочей улицей.

Как сообщили представители ГИБДД, за рулем машины находился водитель 1974-го года рождения. Он управлял "Хендаем Крета". Петербуржец не заметил на проезжей части мужчину, который в темноте перебегал дорогу в неположенном месте. Жертва скончалась на месте от травм. Установлена и личность погибшего. Им оказался 60-летний местный житель.

На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ДПС.

Ранее Piter.tv писал о том, что на пересечении Ленинского и Котина столкнулись три автомобиля.

Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор