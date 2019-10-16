На пересечении Ленинского и Котина столкнулись три автомобиля

Последствия ДТП пришлось разбирать двум реанимобилям.

В Красносельском районе Петербурга вечером 15 октября произошла автомобильная авария. На пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина столкнулись три легковых машины. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент.

Известно, что участниками стали водители на "Ладе Весте", "Ладе Гранте" и "Мерседесе Бенце". Сведений о тяжело травмировавшихся нет. Однако по словам очевидца, "Гранта" сильно пострадала от удара.

На место событий выезжали представители ДПС. Замечены сразу два реанимобиля. Свидетель предположил, что медицинская помощь шоферам или пассажирам все же потребовалась.

Ранее Piter.tv писал о том, что в массовом ДТП в Красногвардейском районе есть пострадавший.

Фото и видео: Piter.tv

