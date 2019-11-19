В Горелово выкопали боеприпас времен войны

Во время земляных работ в Красносельском районе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
Предмет, похожий на артиллерийский снаряд обнаружили на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново муниципального образования "Горелово". Участок вокруг подозрительной находки оцепили, земляные работы были прекращены, а людей удалили на безопасное расстояние.
На место прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.
Предмет оказался 105-мм артиллерийским снарядом времен ВОВ в состоянии сильной коррозии. Боеприпас вывезли и уничтожили на специализированном полигоне.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что у остановки на .Маршала Казакова оставили пакет с боеприпасом времен войны
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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