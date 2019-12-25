Трое хулиганов подстрелили молодого ветеринара на Светлановском проспекте

Пуля попала врачу в ногу, медики оценивают состояние мужчины как удовлетворительное.

В прошлую пятницу, 19 июня, у дома №72 по Светлановскому проспекту пострадал молодой ветеринар. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, к 29-летнему мужчине подошли трое юношей и выстрелили в его сторону.

Отмечается, что неприятная встреча произошла около четырех часов дня, пистолеты перед ветеринаром достали двое хулиганов. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, пуля попала в левое ахиллово сухожилие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Полиции удалось задержать одного из стрелков, им оказался 20-летний ученик колледжа "Красногвардеец". У парня изъяли аэрозольное устройство удар М-2, злоумышленник помещен под подписку о невыезде. Двух компаньонов хулигана стражи порядка пока разыскивают, известно, что на вид им около 18-20 лет, оба худощавые и ростом около 170-175 см. Один из них был с ярко-красными волосами.

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