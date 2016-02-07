Суд Петербурга арестовал напавшего на сотрудника ДПС мужчину

Срок меры – до 15 августа.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении мужчины, которого обвиняют в преступлении по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Следствие предполагает, что задержанный вместе со своим товарищем ехали в "Мерседесе" по Мытнинской набережной 16 июня в 02:37. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, однако мужчины не исполнили требование и скрылись. Другой экипаж смог задержать машину около шести утра. Фигуранты дела ударили одного сотрудника, ко второму применили захват с последующим толчком, а третьего ударили по голове.

Злоумышленник просил суд выбрать более мягкую меру.

Ранее мы писали, что двое неизвестных напали на сотрудников ГИБДД на территории Александровского парка.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте