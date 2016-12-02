Двое неизвестных напали на сотрудников ГИБДД на территории Александровского парка

Сотрудники полиции не пострадали.

В ночь с 15 на 16 июня сотрудники ППСС и сотрудник ГИБДД остановили Mercedes, который нарушал правила дорожного движения. Находившиеся в салоне молодые мужчины отреагировали агрессивно: напали на инспекторов с кулаками. Одного из них удалось задержать.

Нападавшим оказался 22-летний парень. Второй злоумышленник скрылся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его приятеля продолжают разыскивать. Сообщается, что сотрудники ППСС и ГИБДД не пострадали.

Вечером во вторник, 16 июня, в сети также появилась фотография автомобиля молодого человека.

Ранее мы писали, что в ДТП на Чкаловском проспекте пострадал пятилетний ребенок.

Фото: 78.ru