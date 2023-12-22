Работы завершат в октябре 2025 года.

На Светлановском проспекте модернизируют центральный тепловой пункт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Работы выполнят специалисты ГУП "ТЭК СПб". Они демонтируют внутренние трубопроводы и проведут ремонт здания. После этого они установят новое оборудование. Затем подрядчик смонтирует узел учета тепловой энергии и подключит пункт к существующим сетям.

Благодаря работе по модернизации будет увеличена мощность ЦТП. Он будет работать в автоматическом режиме. Сотрудники для обслуживания центрального теплового пункта не понадобятся.

Работы завершат в октябре 2025 года. Отмечается, что в этом году планируется модернизировать еще четыре тепловых пункта.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга