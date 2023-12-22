  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Светлановском проспекте модернизируют центральный тепловой пункт
Сегодня, 12:27
66
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Светлановском проспекте модернизируют центральный тепловой пункт

0 0

Работы завершат в октябре 2025 года.

На Светлановском проспекте модернизируют центральный тепловой пункт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Работы выполнят специалисты ГУП "ТЭК СПб". Они демонтируют внутренние трубопроводы и проведут ремонт здания. После этого они установят новое оборудование. Затем подрядчик смонтирует узел учета тепловой энергии и подключит пункт к существующим сетям.

Благодаря работе по модернизации будет увеличена мощность ЦТП. Он будет работать в автоматическом режиме. Сотрудники для обслуживания центрального теплового пункта не понадобятся. 

Работы завершат в октябре 2025 года. Отмечается, что в этом году планируется модернизировать еще четыре тепловых пункта.

Ранее мы писали, что на перегоне Автово – Предпортовая сошли пять вагонов грузового поезда.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: светлановский проспект, транспорт, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии