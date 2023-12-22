На перегоне Автово – Предпортовая сошли пять вагонов грузового поезда

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом пяти вагонов при движении грузового поезда 18 апреля 2024 года на перегоне Автово – Предпортовая.
Пострадавших нет, движение поездов осуществляется в штатном режиме.
Также Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на территории депо в Металлострое. Мужчина умер при возгорании самоходного коленчатого подъемника.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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