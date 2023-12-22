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На перегоне Автово – Предпортовая сошли пять вагонов грузового поезда
Сегодня, 12:29
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На перегоне Автово – Предпортовая сошли пять вагонов грузового поезда

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом пяти вагонов при движении грузового поезда 18 апреля 2024 года на перегоне Автово – Предпортовая.

Пострадавших нет, движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Также Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на территории депо в Металлострое. Мужчина умер при возгорании самоходного коленчатого подъемника. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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