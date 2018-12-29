На Светлановском проспекте маршрутка попала в плен скользкой дороги

Транспортное средство вытолкали пассажиры.

Днем 22 января на одной из остановок на Светлановском проспекте застряла маршрутка. Транспортное средство попало в плен скользкой и неубранной от снега дороги. В результате чего автобус не мог отъехать от остановки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что водитель поначалу пытался справиться сам. Он начал раскачивать автобус, однако это не помогло: транспортное средство по-прежнему буксировало. На помощь пришли пассажиры. Все вместе они уперлись в маршрутку и начали ее толкать.

В результате общими усилиями транспортному средству удалось выбраться из плена. Маршрутка тронулась с места и начала набирать скорость. Пассажирам, которые оказались на улице, осталось лишь помахать рукой в след неблагодарному водителю.

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Видео: Piter.TV