На Чернореченском мосту такси врезалось в джип

На Чернореченском мосту произошла авария с участием такси и иномарки. Водитель сервиса от "Яндекса" решил повернуть налево с крайнего левого ряда, но влетел во внедорожник. В результате неудачного маневра пострадавших нет. Виновник аварии торопился проехать на набережную Черной речки.

На место вызвана полиция и экстренные службы. Известно, что неприятная ситуация не дороге вызвала небольшой автомобильный затор на участке. Транспортные средства частично заняли полосу движения, мешая остальным автомобилистам.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб