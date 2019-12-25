На Светлановском проспекте утром тушили строительные леса

Пострадавших в пожаре не оказалось.

В седьмом часу утра в пятницу, 12 февраля, в Выборгском районе Петербурга начался пожар. Огнем оказался охвачен дом №11 по Светлановскому проспекту, рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Как выяснилось, на строящемся доме вспыхнули строительные леса, располагающиеся на уровне 11-12 этажа. Причина возгорания не установлена, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В 7.09 огонь потушили силами 26 человек и пяти единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Летчика Пилютова пожарные потушили сауну в квартире.

Фото: Piter.TV