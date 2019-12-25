На Светлановской площади парализовало движение из-за ДТП с трамваем

В массовом ДТП оказались замешаны еще автобус и две машины.

Днем 6 февраля на Светлановской площади произошло массовое ДТП: в один момент столкнулись трамвай, автобус и два автомобиля. Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Участок площади тут же оказался парализованным, движение было заблокировано с трех сторон. Причина аварии пока не установлена, однако петербуржцы предполагают, что одна из машин не уступила дорогу трамваю, а далее столкновения пошли по цепной реакции.

О пострадавших не сообщалось. Пробка рассосалась на площади спустя час.

Фото: Илья Голянский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"