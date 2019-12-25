На Суздальском проспекте восстановили трамвайное движение

На участке велись работы с 21 ноября.

В Петербурге восстановили трамвайное движение по Суздальскому проспекту. Трамвай №58 вернулся на свой регулярный маршрут. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Он следует по маршруту "Улица Жени Егорова" — "Проспект Культуры". В связи с работами на кабельной сети в период с 01:00 21-го ноября до 05:00 23-го ноября трамвай курсировал по измененному маршруту.

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Петербурге не планируют избавляться от кондукторов. В некоторых районах города стартовал эксперимент по бескондукторному проезду, но на целый Петербург его переносить не собираются.

Фото: Piter.TV