На Суздальском проспекте произошло тройное ДТП

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Петербуржцы поделились в соцсети фотографиями с места происшествия на Суздальском проспекте. Там столкнулись три автомобиля.

По описанию автора, в аварию попали "Лада", "Додж" и еще один автомобиль неизвестной марки. Есть ли пострадавшие и что стало причиной аварии, неясно. В комментариях под фото петербуржцы отметили, что после столкновения сильно пострадала "Лада".

Ранее мы писали, что такси перевернулось после встречи с эвакуатором.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"