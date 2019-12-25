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На Суздальском проспекте произошло тройное ДТП
Сегодня, 20:53
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smirenny

На Суздальском проспекте произошло тройное ДТП

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Петербуржцы поделились в соцсети фотографиями с места происшествия на Суздальском проспекте. Там столкнулись три автомобиля. 

По описанию автора, в аварию попали "Лада", "Додж" и еще один автомобиль неизвестной марки. Есть ли пострадавшие и что стало причиной аварии, неясно. В комментариях под фото петербуржцы отметили, что после столкновения сильно пострадала "Лада". 

Ранее мы писали, что такси перевернулось после встречи с эвакуатором.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: авария, дтп, тройное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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