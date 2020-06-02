Видео: такси перевернулось после встречи с эвакуатором

Днем 2-го июня на улице Хошимина перевернулось такси. Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Авария произошла в районе дома №11. По предварительным данным, участниками аварии стали два легковых автомобиля и эвакуатор. На местно прибыли экстренные службы. В такси находился пассажир. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее у офиса партнеров "Яндекс.Такси" произошел пожар. Сгорели три легковых автомобиля и пристройка.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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