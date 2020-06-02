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Видео: такси перевернулось после встречи с эвакуатором

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Сведения о пострадавших уточняются.

Днем 2-го июня на улице Хошимина перевернулось такси. Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла в районе дома №11. По предварительным данным, участниками аварии стали два легковых автомобиля и эвакуатор. На местно прибыли экстренные службы. В такси находился пассажир. Сведений о пострадавших пока не поступало. 

Ранее у офиса партнеров "Яндекс.Такси" произошел пожар. Сгорели три легковых автомобиля и пристройка. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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