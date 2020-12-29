  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Суздальском проспекте появились новые светильники
Сегодня, 14:01
153
smirenny

На Суздальском проспекте появились новые светильники

0 0

Новое освещение появилось у домов №105 и №109.

В пятницу, 15 января, на Суздальском проспекте  появились новые светильники, сообщили в пресс-службе ГБУ "Ленсвет". 

Специалисты установили новое освещение по просьбе местных жителей вдоль тротуаров у домов №105 и №109. Общая мощность 14 современных светодиодных светильников составляет 840 Вт. В предприятии отметили, что фонари уже подключены к к сетям электроснабжения. 

Напомним, что в прошедшем 2020 году благодаря программе модернизации уличного освещения специалисты обновили более 50 объектов.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут оценить обновленные исторические фонари на Марсовом поле.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, новое освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии