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На Суздальском проспекте после столкновения с ограждением скончался мотоциклист

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На вид петербуржцу было 25-30 лет.

Около 4 утра 26 июля на Суздальском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел напротив дома №29. На кадрах можно увидеть, что молодой человек следовал по проспекту, как вдруг потерял управление и влетел в ограждение. В результате столкновения молодой человек погиб.

Ранее мы писали, что на перекрестке Долгоозерной и Парашютной мотоциклист попал в ДТП.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, мотоциклист, суздальский проспект
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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