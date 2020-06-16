На Суздальском проспекте после столкновения с ограждением скончался мотоциклист

На вид петербуржцу было 25-30 лет.

Около 4 утра 26 июля на Суздальском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел напротив дома №29. На кадрах можно увидеть, что молодой человек следовал по проспекту, как вдруг потерял управление и влетел в ограждение. В результате столкновения молодой человек погиб.

Ранее мы писали, что на перекрестке Долгоозерной и Парашютной мотоциклист попал в ДТП.

Видео: Piter.tv