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На Суздальском проспекте молодёжная вечеринка закончилась поножовщиной
Сегодня, 16:32
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ruzannar

На Суздальском проспекте молодёжная вечеринка закончилась поножовщиной

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Оперативники задержали подозреваемую.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 июня в полицию поступил звонок от девушки 1997 года рождения. Она заявила о ножевом ранении в своей квартире д. 2 по Суздальскому проспекту.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что после совместного распития алкоголя в квартире вспыхнула ссора между гостями. По словам участников застолья, малознакомый мужчина ударил ножом в грудь хозяина квартиры.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В тот же день оперативники задержали недалеко от места преступления подозреваемую: девушку 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти застолье закончилось поножовщиной.

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, поножовщина, пьяная вечеринка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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