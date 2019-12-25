На Суздальском проспекте молодёжная вечеринка закончилась поножовщиной

Оперативники задержали подозреваемую.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 июня в полицию поступил звонок от девушки 1997 года рождения. Она заявила о ножевом ранении в своей квартире д. 2 по Суздальскому проспекту.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что после совместного распития алкоголя в квартире вспыхнула ссора между гостями. По словам участников застолья, малознакомый мужчина ударил ножом в грудь хозяина квартиры.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В тот же день оперативники задержали недалеко от места преступления подозреваемую: девушку 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти застолье закончилось поножовщиной.

Фото: Piter.tv